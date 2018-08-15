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Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Успенского

Общество

Выдающийся деятель культуры ушел из жизни в возрасте 80 лет

Москва, 15 августа 2018, 11:55 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и поклонникам Эдуарда Успенского в связи с кончиной писателя, сообщается 15 августа на сайте Кремля.

«Не одно поколение россиян выросло на героях этого знаменитого писателя и впитало в себя добро, которое несли эти герои», — говорится в сообщении.

Напомним, 14 августа в Москве после тяжёлой продолжительной болезни скончался писатель, драматург и сценарист Эдуард Успенский — автор любимых миллионами детей книг о Чебурашке и Крокодиле Гене, о Дяде Фёдоре и коте Матроскине и многих других. Выдающийся деятель культуры ушел из жизни в возрасте 80 лет.

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Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
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