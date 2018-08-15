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Выход космонавтов в открытый космос покажут при помощи онлайн-трансляции

Общество

Экипажу российского сегмента МКС предстоит провести ряд экспериментов, запустить наноспутники и снять видео для проекта «Космос360»

Выход космонавтов в открытый космос покажут при помощи онлайн-трансляции
Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР
Космос

Москва, 15 августа 2018, 11:42 — REGNUM  Прямая трансляция выхода в открытый космос космонавтов российского сегмента Международной космической станции Олега Артемьева и Сергея Прокопьева начнется 15 августа в 18:50 мск, сообщает пресс-служба Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Выходной люк стыковочного отсека «Пирс» (СО1) будет открыт в 18:58 мск. Планируется, что космонавты проработают за пределами МКС более 6 часов. За это время планируется провести работы с оборудованием для космических экспериментов «Тест», «Икарус», «Обстановка», запустить четыре наноспутника и осуществить съемку видеоролика в рамках проекта «Космос360».

Онлайн-трансляция будет осуществляться из Центра управления полетами. Она будет доступна на официальном сайте «Роскосмоса», а также в социальных сетях на аккаунтах Роскосмоса и РКК «Энергия». Комментировать ВКД-45 в прямом эфире будут руководитель Лётно-космического центра «Энергии» Александр Калери, летчики-космонавты Павел Виноградов и Александр Полещук, а также профессор, постановщик экспериментов Михаил Беляев.

Читайте ранее в этом сюжете: Космонавты покинут МКС на шесть часов для проведения экспериментов

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Космические полеты, аппараты и исследования
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