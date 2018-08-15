В Ингушетии открыли детский сад для детей беженцев из Чечни

Магас, , 11:35 — REGNUM В Ингушетии построили детский сад для детей вынужденных переселенцев из Чечни. Открытие первого дошкольного учреждения в селе Яндаре Назрановского района, где остались на постоянное место жительства беженцы, состоялось 14 августа.

Почетными гостями на торжестве стали министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя субъекта.

Как отметил ингушский лидер, в республике никогда не забывали о беженцах из Чечни, которые долго добивались справедливости и заслужили и жилье, и социальные объекты. При поддержке федерального центра для переселенцев возводятся школы, детские сады, медицинская амбулатория.

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Стоит отметить, что в Ингушетии в настоящее время строится 16 детских садов, 11 из них будут сданы в 2018 году. Впервые будут открыты детские дошкольные учреждения в селах Кантышево, Новый Редант, Сагопши, Средние Ачалуки, где раньше никогда не было своих собственных детских садов.