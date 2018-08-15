Актер Левенбук: В России нет человека, не знакомого с героями Успенского

Москва, , 11:31 — REGNUM Творческое наследие писателя Эдуарда Успенского — это вереница персонажей, полюбившихся каждому жителю России. Так считает актер, художественный руководитель московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук, передает 14 августа RT.

«Мы не разбрасываемся такими характеристиками, но он великий писатель, потому что нет человека в стране, который бы не знал хоть какого-то его героя», — сказал Левенбук.

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Он отметил, что появление одного запомнившегося читателям героя уже говорит о том, что тот или иной детский писатель состоялся. Однако у Успенского таких персонажей было множество, и российские читатели запомнили их на всю жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа известный детский писатель Эдуард Успенский скончался в Москве после тяжелой болезни. Ему было 80 лет.

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