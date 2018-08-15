Образовательные и социальные проекты Новоуральска получили поддержку УЭХК

Новоуральск, Свердловская область, , 11:21 — REGNUM Более 2,5 млн рублей направил Уральский электрохимический комбинат (УЭХК, структура Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») на поддержку образовательных и социальных проектов в Новоуральске (Свердловская область), сообщает пресс-служба предприятия.

Поддержку получили 27 проектов в области образования, искусства, культуры, здравоохранения, охраны окружающей среды. Грантами были поддержаны инициативы новоуральского Центра внешкольной работы, профсоюзной организации неработающих пенсионеров УЭХК, ДК «Новоуральский», Театра музыки, драмы и комедии, Детской школы искусств и других учреждений.

«Благодаря грантовой поддержке комбината в городе реализовано большое количество уникальных образовательных и культурно-просветительских проектов, результаты которых по достоинству оценили тысячи новоуральцев», — пояснила заместитель генерального директора АО «УЭХК» по экономике и финансам Ольга Акишева.

Всего эксперты предприятия приняли 62 заявки на конкурс. Отбор претендентов проводила команда независимых экспертов.

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