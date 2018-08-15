Экс-директор «Агентства развития Новгородской области» попал под амнистию

Великий Новгород, , 10:53 — REGNUM Новгородский районный суд прекратил уголовное преследование в отношении Сергея Слупицкого — бывшего директора «Агентства развития Новгородской области», который обвинялся в превышении должностных полномочий по ч.1 ст.286 УК РФ. Как сообщил ИА REGNUM официальный представитель суда Валерий Таганский, уголовное дело прекращено вследствие применения акта об амнистии.

На стадии предварительных слушаний обвиняемым и его защитником было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с актом об амнистии, принятым Госдумой РФ в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. Согласно этому акту, Госдума постановила освободить от наказания мужчин старше 55 лет, впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.

«Инкриминируемое Слупицкому деяние совершено до дня вступления в силу постановления об амнистии, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет, в силу ст. 15 УК РФ отнесено к категории средней тяжести, к числу деяний, на которые не распространяется действие Постановления, не отнесено. На день вступления в силу постановления об амнистии Слупицкому исполнилось 55 лет», — пояснил Таганский.

Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Слупицкого, освободив его от уголовной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший директор областного учреждения «Агентство развития Новгородской области» обвинялся в незаконном заключении договора на создание аппаратно-программного комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения с использованием средств фотовидеофиксации в Новгородской области. Как заявлял губернатор Новгородской области Андрей Никитин, контракт, заключённый между «Ростелекомом» и «Агентством развития Новгородской области» на сумму 733,4 млн рублей, обошёлся Новгородской области как минимум вдвое дороже, чем на похожие системы в других регионах России. Бюджет региона не смог рассчитаться по нему уже в 2016 году, «Ростелеком» пытался вернуть долги в судах, но в конечном итоге отказался от исковых требований к Новгородской области.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ростелеком» отказался от исковых требований к Новгородской области