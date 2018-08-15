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В Прикамье к 1 сентября ремонтируют 435 школ

Общество

В Роспотребнадзоре заявили, что аварийных школ на территории региона нет

В Прикамье к 1 сентября ремонтируют 435 школ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Капитальный ремонт

Пермь, 15 августа 2018, 10:49 — REGNUM  На территории Пермского края текущие ремонтные работы к началу учебного года проводятся в 435 школьных зданиях, что составляет почти 57% от всех школ региона. Аварийные здания школ отсутствуют, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальном Управлении Роспотребнадзора.

В 2018 году в Прикамье планируют ввести в эксплуатацию шесть новых школ: две — в Перми, две — в Красновишерском районе, по одной школе в Березовском и Гайнском районах. Это позволит сократить число общеобразовательных организаций, работающих в две смены, с 260 до 228.

Планируется, что 1 сентября свои двери для учеников распахнут 766 общеобразовательных организаций, расположенных в 899 объектах. Ожидается, что впервые сядут за парты более 36 тысяч первоклассников. Общее же число учеников в 2018/2019 учебном году составит около 313 тысяч человек.

По данным краевого минобра, на приведение в порядок к 1 сентября 1500 школ, детских садов, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования из бюджета Пермского края выделено более 1,4 млрд рублей. Средства предназначены на мероприятия по обеспечению противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также на ремонт зданий и коммунальных систем.

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1 сентября
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