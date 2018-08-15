В Екатеринбурге продлят работу общественного транспорта в День города

Екатеринбург, , 10:47 — REGNUM В Екатеринбурге будет продлена работа метро в День города. Об этом сообщили в пресс-службе городского метрополитена корреспонденту ИА REGNUM.

«В ночь с 18.08.2018 г. на 19.08.2018 г. движение поездов в метрополитене будет организовано до 01:00 по местному времени», — уточнили в пресс-службе.

Также до 01:00 будет продлена работа наземного городского общественного транспорта.

Отметим, что в связи с проведением праздничных мероприятий и подготовки к ним, в городе планируется закрытие движения транспорта на нескольких центральных улицах. Так с 16 августа будет закрыта автомобильная стоянка на Площади 1905 года. Вечером 17 августа будет закрыто автомобильное движение на участке проспекта Ленина от улицы 8 марта до улицы Хохрякова, улица Пушкина от проспекта Ленина до улицы Малышева. А 18 августа для движения машин и общественного транспорта будут закрыты несколько центральных улиц, в том числе проспект Ленина от улицы Московской до улицы Карла Либкнехта.

Полный список ограничений для автотранспорта на время проведения мероприятий размещён на официальном городском портале.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году Екатеринбург будет праздновать 295 лет со дня основания города. Основные мероприятия пройдут 18 августа в центральных районах города. По окончании культурной программы горожане смогут добраться домой на общественном транспорте, который будет ожидать пассажиров на улицах Карла Либкнехта (троллейбусы), 8 Марта (автобусы), Московской и Луначарского (трамваи).