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Пермский Политех объявил о наборе претендентов на звание «Инженера года»

Общество

Заявления от сотрудников вуза будут приниматься до 21 сентября

Пермский Политех объявил о наборе претендентов на звание «Инженера года»
Цитата из х/ф «Девять дней одного года». Реж. Михаил Ромм. 1961. СССР
Инженер

Пермь, 15 августа 2018, 10:35 — REGNUM  Только пять представителей Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) получат возможность принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Инженер года», сообщила 15 августа пресс-служба вуза.

Для участия в конкурсе претендентам необходимо подать заявление, указать свои достижения в профессиональной деятельности, версию конкурса, на которую предполагается подача заявки («Инженерное искусство молодых» или «Профессиональные инженеры»), а также номинацию.

«Решение о выбранных кандидатах от Пермского Политеха примет комиссия из числа членов Совета молодых ученых и специалистов ПНИПУ в срок до 21 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.

Добавим, ежегодный всероссийский конкурс «Инженер года» проводится Российским Союзом научных и инженерных общественных объединений, Международным Союзом научных и инженерных общественных объединений, Академией инженерных наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональным общественным фондом содействия научно-техническому прогрессу.

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