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Композитор Гладков об Успенском: пример максимализма и предельной честности

Общество

Известный писатель скончался в Москве на 81-м году жизни

Москва, 15 августа 2018, 10:33 — REGNUM  Писатель Эдуард Успенский являл собой пример максимализма и предельной честности в отношениях. Об этом рассказал его друг, композитор Григорий Гладков.

«Он был близким другом, надежным, верным, настоящим другом. Всю жизнь он был примером максимализма и предельной честности в отношениях», — рассказал Гладков РЕН ТВ.

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По словам композитора, Успенский всегда поддерживал молодых писателей, поэтов и музыкантов. К нему можно было обратиться за помощью в любое время дня и ночи, добавил он в интервью телеканалу «Звезда».

Как сообщало ИА REGNUM, Эдуард Успенский скончался 14 августа в Москве, в последние часы с ним находилась жена. На протяжении нескольких лет писатель страдал от тяжелой болезни. Ему было 80 лет.

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