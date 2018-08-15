Композитор Гладков об Успенском: пример максимализма и предельной честности

Москва, , 10:33 — REGNUM Писатель Эдуард Успенский являл собой пример максимализма и предельной честности в отношениях. Об этом рассказал его друг, композитор Григорий Гладков.

«Он был близким другом, надежным, верным, настоящим другом. Всю жизнь он был примером максимализма и предельной честности в отношениях», — рассказал Гладков РЕН ТВ.

Читайте также: Скончался Эдуард Успенский, «отец» Чебурашки и кота Матроскина

По словам композитора, Успенский всегда поддерживал молодых писателей, поэтов и музыкантов. К нему можно было обратиться за помощью в любое время дня и ночи, добавил он в интервью телеканалу «Звезда».

Как сообщало ИА REGNUM, Эдуард Успенский скончался 14 августа в Москве, в последние часы с ним находилась жена. На протяжении нескольких лет писатель страдал от тяжелой болезни. Ему было 80 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве может быть установлен памятник Эдуарду Успенскому