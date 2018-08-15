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В Прикамье вспышка инфекционного заболевания

Общество

За семь месяцев в регионе зафиксировано 57 случаев заболеваемости энтеровирусной инфекцией

В Прикамье вспышка инфекционного заболевания
CWitte
Медицина

Пермь, 15 августа 2018, 10:22 — REGNUM  На территории Пермского края отмечен значительный рост заболеваемости энетеровирусной инфекцией. Зарегистрировано 57 фактов болезни. Из них 32% случаев занимают энтеровирусные менингиты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальном Управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за семь месяцев 2018 года показатель заболеваемости составил 2,2 на 100 тыс. населения, что в 2,2 раза превышает прошлогодний показатель. Добавим, в 2017 году в январе — июле фиксировали 26 случаев энтеровирусной инфекции.

Группой риска являются дети. 90% случаев заболеваемости приходится именно на детское население края.

При дальнейшем росте заболеваемости под запретом может оказаться купание детей в бассейнах. В качестве меры по предотвращению распространения заболеваемости в организациях края могут установить питьевой режим, предусматривающий обязательное кипячение воды либо обеспечение бутилированной водой. Установлена связь заболеваний с купанием в открытых водоёмах и бассейнах (32% фактов) и употреблением некипячёной воды (8% фактов).

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Вспышки менингита
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