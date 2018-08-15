В Псковской области в семьи устроены 89% детей-сирот

Псков, , 10:22 — REGNUM В социальных организациях и учреждениях профессионального образования Псковской области воспитывается 240 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщили ИА REGNUM в главном государственном управлении социальной защиты населения Псковской области, это на 54 ребёнка меньше, чем на 1 августа 2017 года.

Всего в Псковской области с начала года было выявлено и учтено 145 детей, относящихся к категории детей-сирот, при этом новые семьи обрели 136 детей.

По данным госуправления соцзащиты, на семейном воспитании в Псковской области находится 89% детей-сирот — это более 2 тыс. человек. Десять лет назад этот показатель составлял лишь 36%.

Напомним, в Псковской области усыновители получают ежегодную выплату в 100 тыс. рублей в течение пяти лет, опекуны и попечители — ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 9−11 тыс. рублей, а для приёмных семей, помимо пособия, предусмотрено вознаграждение за труд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году власти региона ставили амбициозные задачи: через десять лет устроить в семьи всех детей-сирот.