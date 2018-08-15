Мария Шукшина рассказала, почему тайно ездит на родину отца

Москва, , 10:17 — REGNUM Актриса Мария Шукшина испытывает страх перед большим скоплением людей после того, как едва не задохнулась в толпе в алтайском селе Сростки, откуда родом её отец, писатель Василий Шукшин. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

Однажды на горе Пикет, где стоит памятник писателю, группа людей окружила Марию Шукшину, желая получить автограф. Мужчины снимали рубашки и просили оставить подпись на их телах, протягивали денежные купюры. Возникла давка.

«Я стала задыхаться… Панкратов-Черный каким-то невероятным усилием выдернул меня из толпы и затолкал в машину, и тогда люди стали раскачивать машину», — написала Шукшина.

По словам актрисы, с тех пор она боится попадать в такие ситуации, а на родину отца приезжает инкогнито и, как правило, в ночное время.

Василий Шукшин (1929−1974) — советский кинорежиссер, актер и писатель. Он снялся в 27 фильмах, включая «Тихий Дон», «Когда деревья были большими», «Журналист», «Калина красная», «Они сражались за родину». Среди его режиссерских работ — картина «Живет такой парень». Известные произведения Шукшина — «Калина красная», «До третьих петухов», «А поутру они проснулись».