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Ректор ЧелГУ присоединится к подготовке саммитов ШОС и БРИКС

Общество

Рабочая группа будет заниматься вопросами подготовки волонтёров

Челябинск, 15 августа 2018, 10:01 — REGNUM  Организаторы саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году включили в состав рабочей группы по подготовке проведения мероприятий ректора Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Диану Циринг, сообщает 15 августа пресс-служба вуза.

«Рабочая группа по направлению «Лингвистическое обеспечение» будет заниматься вопросами подготовки персонала и волонтёров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевой задачей группы станет обучение волонтёров со знанием иностранных языков и специфики межкультурной коммуникации. В качестве одной их подготовительных площадок к проведению мероприятий может стать факультет Евразии и Востока вуза.

Подготовка специалистов, сопровождающих мероприятия международного уровня, ведётся на факультете уже 20 лет. Недавно к бакалавриату добавилась уникальная, единственная на Южном Урале магистерская программа по направлению «Международные отношения» по профилю «Межкультурная коммуникация и переговорные процессы».

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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
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