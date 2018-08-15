Российского бизнесмена задержали на скачках в Словакии

Братислава, , 09:56 — REGNUM Предприниматель из России Валентин Виноградов задержан словацкими правоохранителями на юге страны. Об этом сообщил официальный представитель посольства России в Словакии Владислав Куликов, передает РБК.

Бизнесмена задержали по выданному Россией международному ордеру. Факт задержания гражданина РФ подтвержден 24 июля прокуратурой Трнавского края. Отмечается, что Виноградова задержали во время мероприятия, проходившего в Комарно. Он проведет под стражей 40 суток.

«Жалоб на содержание не поступало. Посольство находится в контакте с родственниками гражданина Виноградова», — отметил Куликов.

Словацкие издания уточняют, что бизнесмена задержали на скачках. В России его обвиняют в махинациях с недвижимостью в 2007—2009 годах.