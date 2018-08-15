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Оренбурженка потребовала от мэрии 500 тыс. рублей

Общество

Причиной иска стал гололёд на тротуаре и травма, которая потребовала длительного лечения и вызвала осложнение

Оренбурженка потребовала от мэрии 500 тыс. рублей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Оренбург, 15 августа 2018, 09:39 — REGNUM  В Оренбурге местная жительница потребовала от администрации города в судебном порядке 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требование частично, в пользу женщины взыскано 40 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском областном суде.

Ранней весной 2017 года оренбурженка шла по тротуару. Из-за гололёда она упала и получила травму. Потребовалась госпитализация и длительное лечение. Медики диагностировали закрытый перелом нижней трети предплечья справа со смещением. Травма стала причиной серьезного осложнения в виде диффузного остеопороза.

Оренбурженка посчитала, что мэрия обязана следить за состоянием тротуаров и их обработкой противогололёдными средствами. Последовал иск и судебное решение. Однако у горадминистрации вердикт судебной инстанции вызвал протест. Но апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

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