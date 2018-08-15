Три выходных дня предоставили жителям Чечни на Курбан-байрам

Грозный, , 09:30 — REGNUM Жители Чечни на Курбан-байрам будут отдыхать три дня — 20, 21, 22 августа. Указ об этом подписал 14 августа глава республики Рамзан Кадыров.

В тексте указа говорится, что, выходные дни предоставляются в связи с празднованием Курбан-байрама на основании обращения Духовного управления мусульман Чечни в соответствии с федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Стоит отметить, что в Чечне ежегодно на Курбан-байрам предоставляется самое большое количество выходных дней. В 2017 году жители региона в связи с празднованием Дня жертвоприношения также не работали три дня. В то же время в других республиках Северного Кавказа власти объявляют нерабочими лишь по одному дню. Так и в 2018 году в Ингушетии и Карачаево-Черкесии будет предоставлен на Курбан-байрам только один день — 21 августа. Власти Дагестана и Кабардино-Балкарии о своих решениях пока не объявили.

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