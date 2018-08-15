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В Госдуме озаботились отсутствием регистрации гироскутеров

Общество

Отсутствие в правилах дорожного движения раздела, касающегося регулирования использования электротранспорта на улицах влечёт за собой повышение показателей смертности в результате ДТП

В Госдуме озаботились отсутствием регистрации гироскутеров
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Гироскутер

Москва, 15 августа 2018, 09:17 — REGNUM  Депутаты нижней палаты российского парламента предложили ввести государственную регистрацию личного электротранспорта, а также добавить в ПДД правила поведения владельцев гироскутеров, сигвеев и других устройств, передаёт телеканал «РЕН-ТВ».

По мнению парламентариев, отсутствие в правилах дорожного движения раздела, касающегося регулирования использования электротранспорта на улицах влечёт за собой повышение показателей смертности в результате ДТП. Отмечается, что предложения были направлены в ГИБДД России.

Как сообщало ИА REGNUM, на дорогах России могут появиться новые дорожные знаки для велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса — «Велосипедная зона» и «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса».

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