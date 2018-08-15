Среда, 15 Августа 2018 года
09:37:51 МСК

В Челябинске задержан вице-президент Федерации кикбоксинга

Общество

Ранее он был детским тренером в одной из спортивных школ

Челябинск, 15 августа 2018, 09:17 — REGNUM  В Челябинске задержан вице-президент Федерации кикбоксинга России. Об этом журналистам сообщили в областном управлении МВД.

По неофициальным данным, задержанным оказался Фаригат Касымов. Следствие полагает, что он может иметь отношение к пропаже более миллиона рублей, выделенных в 2015—2017 годах на нужды юных спортсменов. Вто время он работал тренером в одной из спортивных школ.

По факту пропажи денег возбуждено уголовное дело по статье 160 УК России («Присвоение или растрата»). В ближайшее время будет принято решение п мере пресечения для подозреваемого. Следствие будет настаивать на аресте.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить