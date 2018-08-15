Челябинск, , 09:17 — REGNUM В Челябинске задержан вице-президент Федерации кикбоксинга России. Об этом журналистам сообщили в областном управлении МВД.

По неофициальным данным, задержанным оказался Фаригат Касымов. Следствие полагает, что он может иметь отношение к пропаже более миллиона рублей, выделенных в 2015—2017 годах на нужды юных спортсменов. Вто время он работал тренером в одной из спортивных школ.

По факту пропажи денег возбуждено уголовное дело по статье 160 УК России («Присвоение или растрата»). В ближайшее время будет принято решение п мере пресечения для подозреваемого. Следствие будет настаивать на аресте.