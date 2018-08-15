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В России ограничат время на продажу железнодорожных билетов

Общество

Новые стандарты вступят в силу 1 декабря текущего года

В России ограничат время на продажу железнодорожных билетов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Железная дорога

Москва, 15 августа 2018, 09:23 — REGNUM  Росстандарт утвердил новый Национальный стандарт (ГОСТ) «Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию пассажиров на вокзальных комплексах», который ограничит время в очередях в кассы, сообщают 15 августа «Известия».

Так, согласно документу, вокзалам рекомендуют установить максимальное время ожидания в очереди к кассам до 10 минут при покупке билетов на поезда дальнего следования и до семи минут — на электрички.

Кроме того, документ в том числе устанавливает требования к санитарным комнатам на вокзалах, там в обязательном порядке должны быть туалетная бумага, мыла и полотенца. Новые стандарты вступят в силу 1 декабря текущего года.

Напомним, с 1 августа 2018 года на всех вокзалах и остановочных пунктах сети российских железных дорог информация о прибытии и отправлении поездов начала отображаться по местному времени.

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