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Крымский и ярославские вузы займутся совместной подготовкой специалистов

Общество

В Ярославской области ожидают, что со временем в Крыму появится необходимость в рабочих, обслуживающих оборудование ярославского производства

Симферополь, 15 августа 2018, 09:17 — REGNUM  О совместной подготовке специалистов договорились представители Крымского федерального университета (КФУ) и трех вузов Ярославской области. Торжественная церемония подписания соглашения прошла в рамках визита в Крым делегации Ярославской области, сообщает пресс-служба вуза.

Партнерами КФУ выступили Ярославский госуниверситет им. П. Г. Демидова, Ярославский государственный технический университет и Ярославская государственная сельхозакадемия.

«Предприятия Ярославской области и Крыма активно взаимодействуют, например, есть проекты, которые наша компания «Газовые турбины» прорабатывает в Крыму», — сообщил на встрече руководитель аппарата губернатора Ярославской области Кирилл Сорокин.

По его словам, со временем в республике появится необходимость в рабочих, которые смогут обслуживать оборудование, изготовленное ярославскими предприятиями. Поэтому сотрудничество может строиться путем подготовки кадров в Ярославской области, либо в Крыму с учетом наработанного ярославскими вузами опыта.

Кроме подготовки кадров, вузы будут вести совместные научные исследования, содействовать развитию академической мобильности, проводить стажировки и другие совместные мероприятия.

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