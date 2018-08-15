Крымский и ярославские вузы займутся совместной подготовкой специалистов

Симферополь, , 09:17 — REGNUM О совместной подготовке специалистов договорились представители Крымского федерального университета (КФУ) и трех вузов Ярославской области. Торжественная церемония подписания соглашения прошла в рамках визита в Крым делегации Ярославской области, сообщает пресс-служба вуза.

Партнерами КФУ выступили Ярославский госуниверситет им. П. Г. Демидова, Ярославский государственный технический университет и Ярославская государственная сельхозакадемия.

«Предприятия Ярославской области и Крыма активно взаимодействуют, например, есть проекты, которые наша компания «Газовые турбины» прорабатывает в Крыму», — сообщил на встрече руководитель аппарата губернатора Ярославской области Кирилл Сорокин.

По его словам, со временем в республике появится необходимость в рабочих, которые смогут обслуживать оборудование, изготовленное ярославскими предприятиями. Поэтому сотрудничество может строиться путем подготовки кадров в Ярославской области, либо в Крыму с учетом наработанного ярославскими вузами опыта.

Кроме подготовки кадров, вузы будут вести совместные научные исследования, содействовать развитию академической мобильности, проводить стажировки и другие совместные мероприятия.