Почти 10% оренбуржцев, прошедших диспансеризацию, страдают ожирением

Оренбург, , 09:08 — REGNUM В Оренбургской области в первом полугодии 165 тысяч человек прошли диспансеризацию. По данным Областного центра медицинской профилактики, 9,7% от общего числа взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, страдают ожирением (случаи, когда индекс массы тела — соотношение веса и роста — более 30), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

Также в ходе массового медобследования населения выяснилось, что ещё 16% взрослых имеют избыточную массу тела — более 10 кг выше нормы. Добавим, что в январе-июне диспансеризацию прошли 96 тыс. мужчин и 69 тыс. женщин. В целом за год планируется обследовать 319 тысяч человек.

Проблема избыточного веса актуальна и среди детей. Примерно 15% детского населения региона страдает ожирением. И хотя этот показатель ниже общероссийского (24%), медики бьют тревогу. Ожирение снижает качество жизни и может вызвать ряд заболеваний. Специалисты рекомендуют диетотерапию наряду с лечебной физкультурой. Но диету должен разработать профессионал.