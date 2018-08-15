В Бурятии утилизировали останки 11 погибших байкальских нерп

Улан-Удэ, , 08:55 — REGNUM В Баргузинском районе Бурятии под контролем ветеринарной службы собрали и утилизировали в скотомогильник останки погибших байкальских нерп. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении ветеринарии.

Уточняется, что информация о гибели нерп в Баргузинском районе поступила в управление 1 августа 2018 года. На место немедленно выехали государственный ветеринарный инспектор и ветеринарные специалисты. Информация подтвердилась, в прибрежной зоне специалисты действительно обнаружили трупы одиннадцати нерп.

Причина их гибели не сообщается.

Напомним, 1 июня 2018 года управлениее ветеринарии в ходе обследования побережья Байкала обнаружила в местности Катково Прибайкальского района Бурятии 13 туш байкальской нерпы. Специалисты сделали вывод, что обнаруженные на побережье туши — это часть массового выброса нерп, произошедшего в октябре-ноябре 2017 года. По результатам вскрытия выяснилось, что нерпы погибли от вирусного заболевания животных — парвовирусного энтерита. Руководство Прибайкальского района должно было уничтожить обнаруженные туши до 11 июня 2018 года, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Однако трупы животных вывезены не были. Сотрудники прокуратуры осмотрели побережье Байкала в местности Катково и выяснили, что туши нерп остались на побережье и зарыты в песок. За это время они сильно сгнили.

Туши нерп вывезли и сожгли за пределами Центральной экологической зоны озера Байкал лишь после прокурорского представления.

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