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В Донецкой области выросла задолженность жителей перед Пенсионным фондом

Общество

Почти весь доход Пенсионного фонда складывается из социального налога

Киев, 15 августа 2018, 08:40 — REGNUM  Жители Донецкой области увеличили с начала 2018 года задолженность перед Пенсионным фондом Украины (ПФУ) на 449,2 млн гривен ($16,36 млн), заявила начальник главного управления ПФУ в Донецкой области Наталья Рад, сообщает 15 августа «Укринформ».

Согласно сообщению, общий долг Донецкой области перед ПФУ составляет 3,9 млрд гривен ($140 млн). Это больше, чем сумма, которую тратит фонд на пенсии в месяц. По словам Рад, средняя пенсия в Донецкой области составляет 3,382 тыс. гривен ($120). Также чиновник отметила, что более 90% дохода ПФУ составляет единый социальный налог.

Напомним, ранее на Украине произошла массовая задержка выплат пенсий. В ПФУ заявили, что причина в техническом сбое.

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Социально-экономический кризис на Украине
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