Популярность Камбоджи среди китайских туристов взлетела почти на 76%

Пномпень, , 08:27 — REGNUM Порядка 931 тыс. китайских туристов посетили Камбоджу за первые шесть месяцев 2018 года, что на 75,8% выше, чем за тот же период 2017 года, сообщает Министерство туризма страны, передает 15 августа агентство Синьхуа.

По информации министра туризма Камбоджи, ожидается, что минимум 1,7 млн китайских туристов посетят эту азиатскую страну в 2018 году, а к 2020 году этот показатель достигнет 2,5 млн. Кроме того, отмечается, что туризм является одним из ключевых секторов экономики страны. В 2017 году он принес в экономику страны $3,6 млрд, а в общей сложности страну посетило порядка 5,6 млн иностранных туристов.

Камбоджа известна целым рядом культурно-исторических достопримечательностей, включая Археологический парк Ангкор в провинции Сиемреап на северо-западе страны, храм Прэахвихеа в северо-западной провинции Преахвихеа и археологическим комплексом Самбор-Прей-Кук в провинции Кампонгтхом в центральной части страны.