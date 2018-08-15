В метро Лос-Анджелеса появятся сканеры

Лос-Анджелес, США, , 08:21 — REGNUM До конца 2018 года в метро Лос-Анджелеса в США установят специальные сканеры для проверки пассажиров на наличие огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, сообщает Los Angeles Times.

По данным издания, Лос-Анджелес будет первым городом в Соединенных Штатах, метро которого оснастят соответствующими сканерами. Устройства будут портативными, и их легко смогут перемещать по метрополитену.

Отмечается, что сканеры работают на радиоволнах, которые с расстояния до девяти метров могут идентифицировать спрятанные запрещенные предметы, не замедляя при этом поток людей. Стоимость такого устройства составляет порядка $100 тыс.

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