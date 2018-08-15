Улице Ленина в Новосибирске пешеходной не быть, а вот перекрытой — возможно

Новосибирск, , 08:12 — REGNUM Некоторые новосибирцы на своих страницах в социальных сетях «обеспокоились» тем, что не смогли этим летом прогуляться по перекрытой для транспорта улице Ленина как в 2017 году.

«А чего это улица Ленина у нас в этом году по выходным не пешеходная?» — поинтересовался, например, Константин Зиновьев.

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На что получил огромное количество самых разнообразных ответов: от «поигрались — наигрались» до «вообще не понимаю, почему протестуют, чтобы эту улицу хотя бы на выходные сделать пешеходной» и предложения подождать до Нового года.

Однако, как заявили ИА REGNUM в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска, разработанный дизайн-проект благоустройства не предполагает создания пешеходной улицы Ленина и перекрытия въезда автомобильного транспорта.

В то же время городские власти утверждают, что социологическое исследование, проведённое по заказу мэрии в ноябре-декабре 2017 года, позволяет сделать выводы, что в целом опыт превращения улицы Ленина в пешеходную по выходным дням летом 2017 года можно признать удачным.

«70,0% опрошенных новосибирцев считают это решение правильным; 67,3% участников опроса, посещавших улицу Ленина по выходным дням летом 2017 года, указали, что организация событий на пешеходной улице Ленина им понравилась; еще 16,2% дали в целом позитивную оценку организации событий с некоторыми оговорками», — такие цифры озвучили в департаменте.

Но также в мэрии заявили, опыт прошлого года показал, что необходимо проведение комплексного благоустройства улицы Ленина, затрагивающего не только мощение, озеленение, но и ремонт фасадов домов вдоль улицы, систему навигаций, информационных стендов и рекламных конструкций, систему освещения.

«Мэрия города Новосибирска уже приступила к поэтапным работам по благоустройству. В настоящее время проводится капитальный ремонт фасад дома по ул. Советская, 35; на 2019 год запланирован перенос теплотрассы, расположенной вдоль ул. Ленина, 1; на 2022 год муниципальной программой «Формирование современной городской среды» на 2018−2022 годы в Новосибирске предусмотрено благоустройство улицы Ленина (от площади Ленина до пр. Димитрова) в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», — расписали планы городские власти.

И в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» ООО КБ «Стрелка» совместно с АНО «Сибирский центр содействия современной архитектуре» даже уже разработали дизайн-проект благоустройства улицы. Но он не предполагает создания именно пешеходной улицы Ленина и перекрытия въезда автомобильного транспорта, но предусматривает создание благоприятной городской среды для пешеходов и двухполосную автомобильную дорогу с возможным перекрытием улицы (создания ее пешеходной) в случае проведения крупных культурно-массовых мероприятий.

Напомним, что летом 2017 года улица Ленина в Новосибирске в рамках эксперимента и строго в выходные дни становилась пешеходной. Мнения горожан о том, нужен ли городу свой Арбат разделились. Автомобилисты сетовали на недоступность улицы для транспорта, жители некоторых жилых домов — на шум и грязь после пешеходных выходных.

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Но были и те, кому эта идея пришлась по вкусу и по душе, — в их числе и сотрудники мэрии.

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Отметим, что проект пешеходной улицы в Новосибирске рассматривался и раньше. Так, в 1980-х гг. по итогам проведения конкурса на проект пешеходной улицы Ленина победу одержал проект архитектора Алексея Журавкова, который так и не был реализован.

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