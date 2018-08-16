Собаки, собачьи дети, собачьи хозяева и собачьи власти в Москве

Таисия Рассказова, , 17:52 — REGNUM

За активный контроль популяции бродячих животных — неотъемлемую часть жизнедеятельности крупного мегаполиса — в Москве взялись около десяти лет назад. После развала СССР и до того момента проблема решалась медленно и не системно, ее отодвигали на второй план в пользу насущных вопросов ЖКХ и транспорта. Вначале в столице снизилось число сообщений о гибели детей и пенсионеров, разорванных бродячей стаей около жилых домов. Затем такую стаю стало труднее встретить в парках, причем даже москвичам, выгуливающим домашних собак, и агрессивные группы животных стали приметой районов с заброшенными стройками и промзонами. Также специалисты и городские службы провели оценку размера постоянной популяции бродячих животных. В середине двухтысячных годов озвучивались величины от 20 до 100 тыс. свободно гуляющих особей, чаще сходились на 30−40 тыс. животных. С приходом к власти новой мэрской команды работу по их отлову активизировали, увеличили число выделяемых из бюджета средств почти до миллиарда рублей и заявили о строительстве 11 новых городских приютов.

К текущему моменту, если не интересоваться вопросом глубоко, получается, что мер было принято достаточно и проблема бродячих животных в Москве решена, причем визуально решена настолько хорошо, что в повестке уже появились темы популяризации уборки экскрементов за домашними питомцами и выгула собак в специально отведенных местах. В реальности же Москва, вопреки обычному, отстает от ряда других регионов России, взявшихся за «собачий вопрос». Известно, что построенные приюты часто переполнены, отлов из-за прихода на свободные территории новых собак должен работать беспрестанно, не решена проблема возврата животных на улицы, не налажено взаимодействие с Подмосковьем, где есть опасность распространения бешенства. При этом, например, в Петербурге и сопредельных с ним областях эти вопросы решили рациональней, экономней и гуманней, что теперь предстоит сделать и Москве. В ситуации разбирался корреспондент ИА REGNUM.

«Неестественная среда обитания»

«Проблема, несмотря на видимые подвижки, продолжает оставаться серьезной, и виноваты мы, — заявил ИА REGNUM заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, в недавнем прошлом глава Роспотребнадзора. — Примерно 4,5 млн москвичей летом живут за пределами города, на дачах. И после вокруг домов начнут бегать собаки, причем не те бродячие, которых уже жизнь научила жить, а домашние, брошенные, обманутые. Их взяли, вырастили, а потом, поскольку в Москву вроде не заберешь, выгоняют. Вот за это я бы наказывал людей».

По его словам, ранее в Москве насчитывалось порядка 40 тыс. бродячих собак. 10 лет назад в столице была принята программа стерилизации, которая, правда, не всегда должным образом исполнялась. Также в городе занялись очищением улиц от крыс, то есть произошло сокращение кормовой базы для бродячих животных. В целом на тот момент Москва нашла решение проблемы брошенных собак.

«Это отлов и передержка, стерилизация, вакцинация, чипирование. <…> Нынешний питомник может контролировать, где эта собака находится. Это сегодняшняя реальность», — заявил Онищенко.

Он также отметил, что, оценивая усилия столицы по работе с бродячими животными, следует учитывать, что нахождение собаки на улице Москвы без сопровождения человека — ненормально:

«Для собаки городская среда — это неестественная среда ее обитания. Это раз. Второе — у нас собаки не дикие. Есть действительно дикие собаки, которые живут в лесу, а все собаки, которые бегают по улицам, — это домашние собаки. Это породы, которые привыкли жить рядом с человеком, а этот человек поигрался с ними, выбросил ее на улицу, причем в такую жесткую среду, как город. В деревне она бегает и пропитание себе находит, а тут что она найдет?».

«Законы природы никто не отменял»

Животных на улицах Москвы стало меньше, но они никуда не делись, потому что в столице практически не занимаются промзонами, свалками и заброшенными территориями, откуда происходит пополнение рядов безнадзорных животных, заявила ИА REGNUM руководитель региональной общественной организации зоозащиты «Экология человека» Татьяна Королева. Сюда же добавляются животные, выброшенные на улицы хозяевами.

«У нас крайне низкая информированность по поводу мер стерилизации и по поводу того, что это нормально, что это нужно сделать с животным не племенного разведения, потому что добрых рук на всех не хватит. Однако бытует мнение, к сожалению, некоторые ветеринары его поддерживают, что собака или кошка должна хотя бы один раз родить. Это неправильно, и статистически это не подтверждается. Но люди думают, что таким образом они обеспечивают здоровье животному, и дают ему родить даже два, а то и три раза», — отметила она.

Тем временем собаки все-таки являются частью городской экосистемы в том смысле, что численность популяции быстро восстанавливается, так как на освобожденных от собак территориях затем со временем всё равно появляются новые особи. В данном случае, как считают зоозащитники, отлов без последующего выпуска собаки, которая даже после процедуры кастрации успешно контролирует место своего обитания, не допуская на него новых особей, просто не работает.

«Проводились многочисленные исследования. Опытным путем пытались, например, в Турции вывезти собак на необитаемый остров. Эти животные были благополучно выброшены, поели друг друга, так как были оставлены без еды и воды, а буквально через два года популяция собак в городе восстановилась, — напомнила Татьяна Королева. — Это факт, и тут никуда не денешься, поэтому, безусловно, популяцию можно только пытаться регулировать. Законы природы никто не отменял, и мы не можем ничего против них сделать».

Получается, что отлавливая и не возвращая затем стерилизованных (то есть менее агрессивных) и вакцинированных собак на улицы, Москва не решает проблему бродячих животных, а только вновь и вновь переполняет приюты, на содержание которых уходит огромное число бюджетных средств? Уже пойманные животные содержатся в тяжелых условиях, страдают от скученности и инфекций, а на улицы приходят новые популяции.

«К сожалению, система в городе Москве такова, что далеко не все подрядчики, которые выходят на обеспечение и содержание приюта, победив в тендере, являются добропорядочными организациями, которые действительно любят животных. Очень часто это просто коммерческие структуры, которые приходят зарабатывать деньги. Безусловно, они заинтересованы в том, чтобы заработать денег, поэтому, конечно же, они экономят бюджет. Приюты переполнены, там много животных, причем многие приюты работают по временной схеме. Большинство городских приютов так и не введены в эксплуатацию, то есть, грубо говоря, там нет воды, там нет капитальных строений, и зоны карантина присутствуют далеко не везде. Более того, это мегаприюты, в которых просто бродит инфекция, потому что такое скопление животных в одном месте недопустимо, щенков туда помещать нельзя — они сразу умрут. Это большинство муниципальных приютов, только в Кожухово более-менее сейчас навели порядок. «Дубовая роща», «Красная сосна»… Всё это приюты, в которых, к сожалению, условия содержания животных не такие, как заявлено в регламенте по городу Москве», — отметила Королева.

По ее словам, в данном случае более эффективной мерой защиты москвичей от нападения бродячих собак, а собак от проживания в тяжелых условиях, является программа ОСВВ — «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат»:

"Часть животных, тех животных, например, которых отловили на территориях строек, промзон, пустырей, зон отчуждения железных дорог — их бы вернуть обратно, потому что ротация животных имеет место быть. В Москве животных отлавливают безвозвратно, а в Московской области такого нет. Животное, которое стерилизовано, будет также удерживать территорию, не плодиться, но при этом не пустит других животных. При сохранении текущей ситуации резкого нашествия животных в Москве всё равно не будет (работает отлов), но ряды бездомных постоянно будут пополняться. Поэтому безвозвратные отловы — это неэффективно и неправильно, как показывает практика и статистика».

Стерилизация как профилактика бешенства

Несколько иным путем в решении проблем бродячих собак пошли в Санкт-Петербурге. Применяя принципы ОСВВ в течение десяти лет, городу и присоединившейся к программе Ленобласти также удалось в несколько раз снизить популяцию безнадзорных животных, но контролируя ситуацию без переполнения приютов, заявила ИА REGNUM член «Союза профессионалов по работе с безнадзорными животными» Ольга Фатуш. По ее словам, выпущенные обратно собаки удерживают территорию в течение 6−7 лет:

«Мы знаем всех собак, которые были выпущены, эти стаи доживают. Биологами и ветеринарными врачами доказано, что при хорошей кормовой базе (например, около какой-нибудь помойки) в условиях города собака живет около 6−7 лет. Программа четвертый год работает и по Ленинградской области, мы это всё это контролируем и смотрим. Конечно, в области труднее проследить, потому что туда мигрируют собаки из других областей, но по отдельным районам идет динамика, статистика, выезжает отлов, работает стерилизация. Собак выпускают в каком-нибудь населенном пункте, городском или сельском поселении, и эти собачки остаются, не дают нового потомства».

После внедрения программы ОСВВ в Санкт-Петербурге приступили к решению следующей проблемы — просветительской работе с сельским населением, где пока мало заботятся о стерилизации домашних животных, сидящих на цепи. Также и для Ленобласти, и для Подмосковья актуален вопрос сдерживания распространения вируса бешенства.

«Вокруг Москвы почти во всех районах, за исключением одного или двух, сложилась неблагополучная ситуация по бешенству. Природными резервуарами этого бешенства является хищники — лиса, енотовые, которые живут в лесах. И собака является самым коротким звеном между хищной дикой природой и человеком», — пояснил Геннадий Онищенко.

Как считает Ольга Фатуш, в данном случае удерживание территорией стерилизованной вакцинированной стаей собак скорее поможет сдержать распространение вируса.

«Стерилизованная стая в 3−5-6 особей — это лучший вариант, в том числе в загородных регионах, так как это еще и профилактика бешенства. Собаки не пускают на свою кормовую базу лис и барсуков — переносчиков вируса. Это взаимосвязанная цепочка. <…> Санкт-Петербург был пилотным проектом по ОСВВ, потом нас поддержала Ленобласть, сейчас подхватывают другие регионы. На это выделяются бюджетные деньги города и области. К нам едут за опытом, мы хотим его распространять, 22 сентября я собираюсь выступить в Москве. ОСВВ — это единственный на данный момент эффективный способ контроля», — резюмировала она.

Кодекс и отстрел

Помимо внедрения современных методов регулирования популяции бродячих животных, Москве и Подмосковью необходимо также усилить контроль за организациями, которые занимаются отловом собак. Как заявила ИА REGNUM старший преподаватель кафедры гражданского, авторского и экологического права института экономики и менеджмента РХТУ им. Д.И. Менделеева, адвокат Ольга Сулим, на сегодняшний день Кодекс города Москва об административных правонарушениях заставляет нести ответственность за нарушение регулирования численности безнадзорных домашних животных. В случае, если численность животных не регулируется, соответствующим должностным лицам грозит административный штраф. В данном случае координировать действия по отлову должны на уровне региональных властей, а непосредственно отвечают за выполнение муниципалитеты. Иногда вопросом занимаются на уровне ТСЖ. Пытаясь решить эту проблему наименее затратным путем, в некоторых муниципальных образованиях по-прежнему практикуются методы жестокого умерщвления, утверждает адвокат:

«Наряду с цивилизованными способами регулирования популяции (стерилизация, чипирование собак, создание приютов для собак и питомников, содействие в поиске новых хозяев), на большей части муниципальных образований по-прежнему практикуются методы отстрела или другие формы жестокого умерщвления. Права животных можно было бы защитить, если правительство следило за организациями, которые занимаются отловом бездомных животных. Необходимо усилить контроль за их работой».

Она отметила, что для устранения проблемы с безнадзорными животными властям необходимо также решить вопрос работы с владельцами животных и проблему сокращения «кормовой базы» — помоек, свалок и промзон.

«Если бродячие собаки, коты и другие животные будут безопасны для окружающих, то ничего плохого в их присутствии не будет. Однако всё равно нужно различными способами контролировать их численность, иначе по столице будут бродить огромные стаи животных», — резюмировала адвокат.

Отметим, согласно действующему регламенту, в Москве предписано пожизненное содержание бродячих животных в приютах. На данные момент в столице работают 13 таких приютов, где содержат порядка 16 тыс. собак и несколько сотен кошек. Отмечается, что последние годы москвичи стали чаще забирать животных домой: с 2015 по 2017 года в семьи из приютов передали порядка 8 тыс. собак и 2 тыс. кошек. На содержание каждой собаки город выделяет порядка 15 тыс. рублей в месяц.