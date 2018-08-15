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Во Вьетнаме откроется представительство ДВФУ

Общество

Соглашение о сотрудничестве будет подписано на полях ВЭФ-2018

Владивосток, 15 августа 2018, 07:19 — REGNUM  Первым и пока единственным представительством российского вуза в азиатской стране станет представительство Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Вьетнаме, сообщает пресс-служба вуза.

Руководство вузов двух стран подпишет соглашение о сотрудничестве на полях IV Восточного экономического форума, который пройдет в ДВФУ с 11 по 13 сентября.

«ДВФУ является лидером российского образования на Дальнем Востоке и центром притяжения интеллектуальных сил Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно поэтому наши вьетнамские партнеры заинтересованы в развитии сотрудничества», — прокомментировала событие проректор ДВФУ по международным отношениям Виктория Панова.

Формат и направления работы российского представительства с руководством вьетнамского университета обсуждался накануне. По предложению вьетнамской стороны вузы откроют Центр подготовки специалистов русского языка, наладят проведение тематических летних школ, публикацию совместных пособий и научных статей по методике преподавания русского языка как иностранного.

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Восточный экономический форум
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