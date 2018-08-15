Тайфун «Бебинка» еще не обрушился на Китай, но уже принес первые жертвы

Гуанчжоу, Китай, , 07:16 — REGNUM Осадки, вызванные приближением тайфуна «Бебинка», уже нанесли ущерб городам Момин, Цзянмэнь, Юньфу и Чжухай в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

На 17:00 по местному времени 14 августа три человека погибли и еще двое числятся пропавшими без вести, в то время, как 47,3 тыс. человек экстренно эвакуируются в безопасные места. Подготовлено более 2,7 тыс. убежищ со спальными местами, одеждой и едой для переселенцев.

Напомним, что тайфун «Бебинка» станет уже шестнадцатым в Китае за год. Ожидается, что мощный тропический шторм затронет прибрежные районы между Чжухаем и Дяньбаем, а также дельту реки Чжуцзян.

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