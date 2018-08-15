Курган станет прозрачней: городу дали 2 млн рублей на видеокамеры и «рамки»

Курган, , 07:05 — REGNUM Места массового скопления людей в Кургане охватят видеонаблюдением и установят там досмотровое оборудование или так называемые «рамки». Из областного бюджета на эти цели выделено более 2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Далматовскому району Курганской области на необходимое досмотровое и видеооборудование выделены из региональной казны 100 тыс. рублей, Кетовскому району — 240 тыс. рублей.

Отмечается, что финансы на оснащение мест проведения публичных мероприятий были запланированы по программе «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014−2018 годы».