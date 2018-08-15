Семь лет заключения каждому: уральская группировка легализовывала мигрантов

Курган, , 06:46 — REGNUM В Курганской области раскрыта преступная группа, которая помогала 24 иностранным гражданам незаконно проживать в России. Мужчины из Кургана и Екатеринбурга продавали сертификаты на знание языка и законов России, необходимые для оформления патентов на работу и разрешений на проживание в нашей стране, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

В группировку вошли семь человек, в том числе один иностранец. Одни искали зарубежных клиентов, другие записывали с ними видео, где зарубежные гости якобы сдавали устный экзамен, третьи организовали канал подтверждения фиктивного экзамена через фирму в Екатеринбурге вплоть до аккредитованного вуза в Санкт-Петербурге, куда направлялись сфальсифицированные результаты сдачи экзаменов. Полученные из Санкт-Петербурга сертификаты иностранцы использовали для оформления разрешений на пребывание на территории России.

Возбуждено уголовное дело за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ. Пять участников преступной группы содержатся в СИЗО, двое находятся под подпиской о невыезде. Каждому из фигурантов грозит до семи лет лишения свободы.

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