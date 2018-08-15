В Челябинске будут действовать 16 пунктов контроля загрязнения воздуха

Челябинск, , 06:28 — REGNUM В Челябинске до конца года начнут работать 11 стационарных и пять передвижных лабораторий по контролю качества атмосферного воздуха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Ранее в Челябинск было закуплено одна передвижная и две стационарные лаборатории. Средства на это пошли из федерального бюджета. Сейчас, напомним, в городе действует девять стационарных и пять передвижных пунктов.

Кроме того напомним, в город было приобретено несколько газоанализаторов. В декабре 2017 года выбросы автомобильного транспорта отслеживали пять таких приборов. Затем их количество увеличили. Один такой прибор стоит порядка 100 тыс. рублей.

Добавим, экологическая ситуация в Челябинске очень далека от идеальной. Периодически над городом повисает смог, и в такие дни люди буквально задыхаются от грязного воздуха. Свой вклад в это вносят транспорт и промышленность. Весной 2018 года на предприятиях Челябинска прошли массовые проверки с участием силовиков.

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