Среда, 15 Августа 2018 года
06:31:40 МСК

Число заболевших сибирской язвой на севере Китая увеличилось до 20

Общество

Помимо 20 инфицированных человек, еще 66, имевших тесный контакт с зараженным скотом, были помещены под карантин для медицинского обследования

Хух-Хото, Китай, 15 августа 2018, 06:02 — REGNUM  Подтверждено уже двадцать случаев заражения людей сибирской язвой во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Случаи падежа скота от неизвестного заболевания были зафиксированы в деревне Шэнли района Хорчин города Тунляо еще на прошлой неделе. На 14 августа уже было зафиксировано 54 случая заражения скота и 29 случаев падежа. Помимо 20 инфицированных человек, еще 66, имевших тесный контакт с зараженным скотом, были помещены под карантин для медицинского обследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 16 случаях заражения людей сибирской язвой. При этом все заболевшие были инфицированы наименее тяжелой, кожной формой заболевания. Сибирская язва является крайне опасным инфекционным заболеванием, развивающимся молниеносно и поражающим внутренние и наружные ткани человеческого организма. При надлежащем лечении кожная форма сибирской язвы смертельна в 10−20% случаев.

Читайте ранее в этом сюжете: В пограничном с РФ районе Китая выявлены 16 заболевших сибирской язвой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сибирская язва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить