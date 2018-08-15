Число заболевших сибирской язвой на севере Китая увеличилось до 20

Хух-Хото, Китай, , 06:02 — REGNUM Подтверждено уже двадцать случаев заражения людей сибирской язвой во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Случаи падежа скота от неизвестного заболевания были зафиксированы в деревне Шэнли района Хорчин города Тунляо еще на прошлой неделе. На 14 августа уже было зафиксировано 54 случая заражения скота и 29 случаев падежа. Помимо 20 инфицированных человек, еще 66, имевших тесный контакт с зараженным скотом, были помещены под карантин для медицинского обследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 16 случаях заражения людей сибирской язвой. При этом все заболевшие были инфицированы наименее тяжелой, кожной формой заболевания. Сибирская язва является крайне опасным инфекционным заболеванием, развивающимся молниеносно и поражающим внутренние и наружные ткани человеческого организма. При надлежащем лечении кожная форма сибирской язвы смертельна в 10−20% случаев.

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