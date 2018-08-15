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Районы Челябинска получат дополнительно по миллиону рублей

Общество

Средства пойдут на благоустройство

Челябинск, 15 августа 2018, 06:02 — REGNUM  Каждый из семи районов Челябинска дополнительно получит по миллиону рублей. Эти деньги пойдут на благоустройство, заявил глава города Евгений Тефтелев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора области.

Ранее город посетил уральский полпред Николай Цуканов. И он высказал претензии к благоустройству Челябинска. При этом в 2202 году столица Южного Урала будет принимать саммиты ШОС и БРИКС. В связи со всем этим губернатор Борис Дубровский поручил Тефтелеву контролировать вопросы благоустройства.

Мэр со своей стороны пообещал ежедневно проверять ход работ. Также он заявил о том, что в городе проведены дополнительные рейды по выявлению проблем и открыта горячая телефонная линия, по которой горожане могут сообщать о проблемах с благоустройством.

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Городское благоустройство
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