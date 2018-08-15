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Эконалог — компанейщина, которая увеличит нагрузку на предприятия

Общество

Мнение эксперта

Якутск, 15 августа 2018, 06:15 — REGNUM  Замена платежей за выбросы специальным экологическим налогом в России вряд ли принесёт для покрывающей среды ощутимый результат, при этом усугубив положение компаний. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя внесение в Госдуму РФ соответствующего законопроекта.

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Введение экологического налога эксперт назвал затягиванием гаек и прогнозирует, что последствия реализации этой инициативы будут скорее негативными.

«Мне кажется это очередная компанейщина, которая увеличит налоговую нагрузку на предприятия, — отметил Юрий Данилов. — При этом пока трудно сказать, что даст введение этого налога для экологии. Вспомните энергосбережение и утилизацию энергосберегающих лампочек — у нас их никто не собирает, народ их теперь почти не покупает из-за высокой цены и выкидывает в мусор».

Как сообщало ИА REGNUM, ввести в России экологический налог предложило министерство финансов РФ. Согласно тексту законопроекта, он призван заменить действующие платежи за сбросы, выбросы загрязняющих веществ, захоронение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду. Рассчитывать налоговую базу намерены через объём или массу выбросов, загрязняющих окружающую среду. При этом для каждого вредного вещества предлагается установить определённые ставки.

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Изменения в Налоговом кодексе РФ
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