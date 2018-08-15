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Тайфун «Бебинка» несет мощные ливни на юг Китая

Общество

К 17:00 по местному времени 14 августа эпицентр «Бебинки», шестнадцатого за год тайфуна в Китае, находился в Южно-Китайском море, в 190 км от города Янцзнян провинции Гуандун

Пекин, 15 августа 2018, 05:51 — REGNUM  Китайская государственная метеорологическая обсерватория объявила «желтый» уровень погодного предупреждения в связи с приходом тайфуна «Бебинка», который подобрался вплотную к южным прибрежным районам страны, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

К 17:00 по местному времени 14 августа эпицентр «Бебинки», шестнадцатого за год тайфуна в Китае, находился в Южно-Китайском море, в 190 км от города Янцзнян провинции Гуандун. Тайфун продолжил движение в западном направлении. Тайфун несет с собой ветры скоростью до 90 км/ч и мощные ливни на всему его маршруту. Власти готовятся устранять последствия тайфуна.

Как сообщало ИА REGNUM, не успел Китай оправится от 14-го по счету тайфуна «Яги», принесшего серьезные осадки на юго-востоке Китая, как вплотную подбирается уже 16-й тайфун «Бебинка».

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