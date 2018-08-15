В Челябинске появились новые пункты контроля качества воздуха

Челябинск, , 06:04 — REGNUM Новые пункты контроля качества атмосферного воздуха появились в Челябинске, заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Новое оборудование поступило в регион в рамках выполнения стратегических указов президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, с учетом высокой значимости для Челябинска темы качества атмосферного воздуха», — заявил Дубровский.

Глава Южного Урала подчеркнул, что федеральная поддержка позволяет начать «принципиально новый этап масштабного технического перевооружения системы мониторинга атмосферного воздуха».

Комментируя появление очередных пунктов замера уровня атмосферных загрязнений, замгубернатора Сергей Сушков описал положительные стороны мобильных лабораторий, позволяющих замерять концентрации вредных веществ и на территории жилой застройки, и на границе санитарно-защитной зоны предприятий.

Напомним, передвижные лаборатории — не новость для Челябинска, где такое оборудование используется не первый год. В столице Южного Урала действует девять стационарных постов и пять передвижных лабораторий.

Между тем, как отмечают жители промышленных городов на территории области, качество воздуха далеко от идеала. Проблема атмосферных загрязнений продолжает оставаться одной из острейших для региона, в котором через два года планируется проведение саммитов ШОС и БРИКС.

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