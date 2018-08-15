Среда, 15 Августа 2018 года
06:30:26 МСК

На северо-востоке Китая паводками «смыло» более $580 млн

Общество

В общей сложности около 355 га пшеницы было затоплено на фермерских угодьях, что привело к потере более 420 тонн пшеницы

Пекин, 15 августа 2018, 05:33 — REGNUM  Паводки, вызванные мощными ливнями в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, привели к серьезному материальному ущербу, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Прямой экономический ущерб из-за паводков и наводнений в провинции превысил 4 млрд юаней ($580 млн). Это вызвано тем, что провинции с середины июля приняла осадков в 2,5 раза больше нормы в это время года. Уровень воды 15 крупнейших рек региона, включая реки Амур (Хэйлунцзян) и Нэньцзян превысил критическую отметку.

В общей сложности около 355 га пшеницы было затоплено на фермерских угодьях, что привело к потере более 420 тонн пшеницы. Свыше 50 тыс. жителей были эвакуированы из-за наводнений, жертв нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле прямой экономический ущерб в провинции, вызванный паводками и проливными дождями достиг 1 млрд юаней.

Читайте также: Паводки нанесли ущерб китайской провинции Хэйлунцзян в размере 1 млрд юаней

Читайте ранее в этом сюжете: Мощные ливни на северо-западе Китая привели к гибели и пропаже людей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Паводок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить