На северо-востоке Китая паводками «смыло» более $580 млн

Пекин, , 05:33 — REGNUM Паводки, вызванные мощными ливнями в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, привели к серьезному материальному ущербу, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Прямой экономический ущерб из-за паводков и наводнений в провинции превысил 4 млрд юаней ($580 млн). Это вызвано тем, что провинции с середины июля приняла осадков в 2,5 раза больше нормы в это время года. Уровень воды 15 крупнейших рек региона, включая реки Амур (Хэйлунцзян) и Нэньцзян превысил критическую отметку.

В общей сложности около 355 га пшеницы было затоплено на фермерских угодьях, что привело к потере более 420 тонн пшеницы. Свыше 50 тыс. жителей были эвакуированы из-за наводнений, жертв нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле прямой экономический ущерб в провинции, вызванный паводками и проливными дождями достиг 1 млрд юаней.

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