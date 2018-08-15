Среда, 15 Августа 2018 года
06:31:32 МСК

«Заказная» маска: в Зауралье борются с нелегальными перевозчиками

Общество

Госавтоинспекция Курганской области наводит порядок на рынке междугородних автобусных перевозок

Курган, 15 августа 2018, 05:45 — REGNUM  В Курганской области нелегальные междугородние автобусные перевозки нередко маскируются под «заказные». В Зауралье стартовали проверки безопасности движения общественного транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Междугородные автобусные перевозки порой осуществляются водителями, не соблюдающими режим труда и отдыха. Эксплуатируются технически неисправные автобусы, на которых нельзя перевозить людей.

Кроме того, водители-нелегалы не проходят предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры, то есть водитель может быть в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном состоянии.

Междугородные автобусные перевозчики проверялись Госавтоинспекцией и ранее. Так на территории Щучанского района в мае 2018 года прекращена деятельность одного из ООО, которое перевозило пассажиров по маршруту «Щучье — Челябинск», предоставляя «заказные» автобусы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области в ДТП погибли четыре человека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения Правил дорожного движения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить