«Заказная» маска: в Зауралье борются с нелегальными перевозчиками

Курган, , 05:45 — REGNUM В Курганской области нелегальные междугородние автобусные перевозки нередко маскируются под «заказные». В Зауралье стартовали проверки безопасности движения общественного транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Междугородные автобусные перевозки порой осуществляются водителями, не соблюдающими режим труда и отдыха. Эксплуатируются технически неисправные автобусы, на которых нельзя перевозить людей.

Кроме того, водители-нелегалы не проходят предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры, то есть водитель может быть в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном состоянии.

Междугородные автобусные перевозчики проверялись Госавтоинспекцией и ранее. Так на территории Щучанского района в мае 2018 года прекращена деятельность одного из ООО, которое перевозило пассажиров по маршруту «Щучье — Челябинск», предоставляя «заказные» автобусы.

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