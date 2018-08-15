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«Девочка ошиблась»: На конвертах в честь МГУ оказалась другая высотка

Общество

Почта России планирует изъять эти почтовые конверты из продажи

Москва, 15 августа 2018, 05:01 — REGNUM  На памятных конвертах Почты России, посвященных Московскому государственному университету имени Ломоносова, оказалась изображена другая высотка — здание на Котельнической набережной, сообщает пресс-служба Почты России.

Казус произошел по причине ошибки издательства «Иллюзион», которое было ответственным за выпуск конвертов. В ближайшее время Почта России планирует изъять эти почтовые конверты из продажи. Отмечается, что в продажу такие конверты поступили лишь в столичные отделения почты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Чечне состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 200-летию Грозного. На картинке изображен герб чеченской столицы и карта России.

Читайте ранее в этом сюжете: К 200-летию Грозного: марку с гербом города погасили в Чечне

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Почта России
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