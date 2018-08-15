«Якутия» чаще остальных авиакомпаний задерживает рейсы

Якутск, , 04:28 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта посчитало, сколько рейсов задержали в июле российские авиакомпании, и «Якутия» оказалось лидером по числу несовершённых вовремя вылетов. С задержкой ею были осуществлены 14% рейсов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росавиации.

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Если говорить о количестве, то «Якутия» заставила ждать пассажиров 188 раз из 1344. Более 10% задержек не допустила больше ни одна авиакомпания России. Приблизился к этому показателю только «Роял Флайт», у которой 9,68% вылетов с опозданием или 3 рейса из 31 совершённого. На третьем месте — «Полярные авиалинии» с показателем 6,28% несвоевременных вылетов.

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Как сообщало ИА REGNUM, пассажиры авиакомпании «Якутия» неоднократно жаловались в соцсетях и в СМИ на частые и долгие задержки рейсов авиакомпании. Кроме того, люди сообщают, что им просто отказывали в праве вылета из-за нехватки мест.

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