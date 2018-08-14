В Ростовской области внепланово инспектируют клиники пластической хирургии

Ростов-на-Дону, , 22:42 — REGNUM В Ростовской области проводятся внеплановые проверки клиник, предоставляющих услуги в сфере пластической хирургии, сообщает 14 августа пресс-служба регионального управления Росздравнадзора.

По информации ведомства, ещё до начала проверок около 20 медицинских организаций передумали заниматься данным видом деятельности и сдали свои лицензии.

В проинспектированных же клиниках были выявлены грубые нарушения лицензионных требований, а также правил хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий. По данным фактам было составлено 24 протокола об административных правонарушениях, сообщает Росздравнадзор.

Кроме этого, в ходе проверок были выявлены случаи конфликта интересов у пластических хирургов. В частности, пациентки приобретали грудные импланты у своих лечащих врачей. По данным фактам было составлено три административных протокола по статье «Невыполнение обязанностей о представлении информации о конфликте интересов при осуществлении медицинской деятельности».

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