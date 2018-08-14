Вторник, 14 Августа 2018 года
22:57:05 МСК

В Ростовской области внепланово инспектируют клиники пластической хирургии

Общество

Около 20 клиник сдали свои лицензии ещё до начала проверок, сообщает Росздравнадзор

Ростов-на-Дону, 14 августа 2018, 22:42 — REGNUM  В Ростовской области проводятся внеплановые проверки клиник, предоставляющих услуги в сфере пластической хирургии, сообщает 14 августа пресс-служба регионального управления Росздравнадзора.

По информации ведомства, ещё до начала проверок около 20 медицинских организаций передумали заниматься данным видом деятельности и сдали свои лицензии.

В проинспектированных же клиниках были выявлены грубые нарушения лицензионных требований, а также правил хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий. По данным фактам было составлено 24 протокола об административных правонарушениях, сообщает Росздравнадзор.

Кроме этого, в ходе проверок были выявлены случаи конфликта интересов у пластических хирургов. В частности, пациентки приобретали грудные импланты у своих лечащих врачей. По данным фактам было составлено три административных протокола по статье «Невыполнение обязанностей о представлении информации о конфликте интересов при осуществлении медицинской деятельности».

Читайте также:

Пластическая операция оказалась смертельной для жительницы Ставрополья

В Москве закрыли клинику пластической хирургии, в которой умерла женщина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить