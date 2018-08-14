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В Ереване группа гомосексуалистов напала на отдел полиции

Общество

Один из пострадавших полицейских госпитализирован. О потерях в стройных рядах представителей сексуальных меньшинств ничего не сообщается

Ереван, 14 августа 2018, 22:21 — REGNUM  Один из отделов полиции в центре Еревана подвергся нападению группы гомосексуалистов, сообщает 14 августа пресс-служба МВД Армении.

По информации правоохранительных органов, группа представителей сексуальных меньшинств в женских платьях ворвалась в отдел полиции, куда ранее правоохранителями был доставлен гражданин, нанесший побои одному из представителей сексуальных меньшинств.

Агрессивно настроенные собратья побитого гомосексуалиста ворвались в отдел полиции с целью отомстить за обиду. Двое полицейских при этом получили травмы, одному даже понадобилась госпитализация.

О потерях в стройных рядах агрессивных гомосексуалистов пресс-служба МВД Армении не сообщает.

Проводятся экспертизы, правоохранители проводят следственные действия.

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