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На Украине зарегистрированы 33,5 тысячи переселенцев из Крыма

Общество

Всего в Крыму живет свыше двух миллионов человек

Киев, 14 августа 2018, 21:47 — REGNUM  По состоянию на 12 августа 2018 года министерство социальной политики Украины зарегистрировало 33,5 тыс. «внутренне перемещенных лиц» из Крыма, заявили в ведомстве 14 августа в ответе на запрос издания «Крым.Реалии».

Всего на Украине на учет встали 1 млн 516 тыс. 900 мигрантов из Донбасса и Крыма.

Как сообщили в украинской «прокуратуре автономной республики Крым», организация собрала данные 9 тыс. крымских правоохранителей, которых Киев считает «предателями».

Читайте подробнее: Украинские чиновники взяли на карандаш более девяти тысяч «предателей»

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