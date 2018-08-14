На Украине зарегистрированы 33,5 тысячи переселенцев из Крыма

Киев, , 21:47 — REGNUM По состоянию на 12 августа 2018 года министерство социальной политики Украины зарегистрировало 33,5 тыс. «внутренне перемещенных лиц» из Крыма, заявили в ведомстве 14 августа в ответе на запрос издания «Крым.Реалии».

Всего на Украине на учет встали 1 млн 516 тыс. 900 мигрантов из Донбасса и Крыма.

Как сообщили в украинской «прокуратуре автономной республики Крым», организация собрала данные 9 тыс. крымских правоохранителей, которых Киев считает «предателями».

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