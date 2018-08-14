Ножи, алкоголь, флаг Третьего рейха. Что нашли в камере «героев АТО»?

Киев, , 20:49 — REGNUM В камере Лукьяновского СИЗО города Киева, где содержались боевики украинского батальона МВД «Торнадо», найдено холодное оружие, дорогой алкоголь и флаг гитлеровской Германии, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган 14 августа на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, 9 августа члены банды, прославившейся своей жестокостью в отношении мирных жителей ЛНР, устроили бунт против перевода их в другие тюрьмы Украины. Под стенами СИЗО собралась «группа поддержки» заключенных, которая также оказала сопротивление полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в камере бунтовщиков также были обнаружены самодельные взрывные устройства, оргтехника и даже мангал с шампурами.

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