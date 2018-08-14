В библиотеках Казахстана планируют внедрить единый читательский билет

Астана, , 21:05 — REGNUM В Казахстане работают над проектом единого читательского билета, который будет котироваться во всех библиотеках республики, сообщает 14 августа издание BNews со ссылкой на исполняющего обязанности директора Национальной академической библиотеки Казахстана Нуржана Жолдыбалинова.

По его словам, в перспективе планируется выйти на международный уровень взаимодействия библиотек в вопросе единого читательского билета. Жолдыбалинов также рассказал о планах перевода новых изданий в электронный формат. В частности, в республике издано 107 тыс. наименований книг, которые планируется разместить в электронной библиотеке.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня первый заместитель правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет отечества») Маулен Ашимбаев заявил, что все университетские библиотеки республики планируется подключить к единой информационной системе.

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