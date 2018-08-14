The Economist: Жизнь в Киеве ухудшается быстрее, чем в Дамаске

Киев, , 20:26 — REGNUM За пять лет качество жизни в Киеве упало самыми быстрыми темпами среди столиц 140 стран, сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на рейтинг Global Liveability Index 2018, опубликованный журналом The Economist.

За последние пять лет показатель удобства жизни в Киеве упал на 12,6%. К примеру, рейтинг столицы Пуэрто-Рико города Сан-Хуан упал на 8,9%, а в столице воюющей Сирии городе Дамаске стало жить хуже на 7,7%.

Отметим, что Киев за прошедший год улучшил свой показатель в рейтинге на 13 пунктов, заняв 118 место из 140 возможных. При этом Сан-Хуан занял 89 место, а Дамаск — последнее 140-е.

В тройку лидеров по уровню комфорта вошли: австрийская Вена, австралийский Мельбурн и японская Осака.

Напомним, в конце июля Киев был парализован сильным ливнем, поскольку инфраструктура для отвода воды с улиц города не ремонтировалась более полувека.

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