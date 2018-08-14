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В городах Узбекистана созданы центры здоровья девочек

Общество

В Ташкенте открылся Республиканский центр здоровья девочек

В городах Узбекистана созданы центры здоровья девочек
Иван Шилов © ИА REGNUM
Узбекистан

Ташкент, 14 августа 2018, 19:58 — REGNUM  Во всех районах и городах Узбекистана при многопрофильных центральных поликлиниках созданы отделения здоровья девочек, сообщает 14 августа информационная служба министерства здравоохранения республики.

Заявленной целью подобных центров является оказание гинекологической помощи девочкам до 18 лет. Заместитель министра здравоохранения Узбекистана Эльмира Баситханова добавила, что в Ташкенте открылся Республиканский центр здоровья девочек. Центр действует на базе отделения детской гинекологии клиники Ташкентского педиатрического медицинского института.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем обращении к женщинам заявил, что в республике необходимо организовать работу женских консультаций.

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