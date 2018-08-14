Глава Восточно-Казахстанской области: сельские школы на 600 мест не нужны

Астана, , 19:51 — REGNUM Школа на 600 мест с интернатом на 300 мест в селе Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области никому не нужна, заявил аким (глава) региона Даниал Ахметов. Об этом 14 августа сообщает издание AltayNews.

По его словам, необходимое число школьников не соберется даже во всем районе. Строительные работы на объекте завершены на 95%. Строительство началось еще в 2013 году, но для его завершения не хватило средств. В частности, школу необходимо оснастить мебелью и оборудованием.

Ахметов сказал, что школа будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. К 1 сентября 2018 года будет введен в эксплуатацию основной корпус школы. Глава региона задался также вопросом о необходимости строительства малокомплектной школы на 50 учащихся в селе Жолнускау Курчумского района.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 августа школы отсутствовали в 1636 селах Казахстана. Более 26 тыс. детей вынуждены ездить до места учебы на автобусах, а 3,2 тыс. детей остаются с ночёвкой в пришкольных интернатах.

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